البحرين تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات 20

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة واحدة تعود لوافد يبلغ من العمر 37 عاما، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان مصابا بفيروس كورونا.

وقالت الصحة، اليوم الأربعاء، إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

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وزارة الصحة تعلن عن حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر 37 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19) — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) June 3, 2020

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 12168.

المصدر: وكالات