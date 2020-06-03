الكاظمي: قررنا خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا
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أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا.
وكتب رئيس الوزراء العراقي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".
وأضاف: "قرارنا هو خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي".
وتابع الكاظمي: "نحن مصممون على تجاوز الأزمة معا".
المصدر: RT