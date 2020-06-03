الكاظمي: قررنا خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا.

إقرأ المزيد

وكتب رئيس الوزراء العراقي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".

وأضاف: "قرارنا هو خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي".

وتابع الكاظمي: "نحن مصممون على تجاوز الأزمة معا".

المصدر: RT