ناشطون: تسجيل وفيات جديدة بين الجزائريين العالقين في تركيا

أفاد "منتدى الجالية الجزائرية في تركيا" بارتفاع عدد الجزائريين الذين توفوا في البلاد، بعد أن علقوا على خلفية جائحة كورونا وتدهور وضعهم الصحي.

وجاء في بيان المنتدى: "نحيطكم علما بأن عدد الوفيات ضمن العالقين قد ارتفع من خمسة إلى تسعة، بعد تحصيل معلومات جديدة مؤكدة عن الحالات من مصادر موثوقة".

وكان المنتدى أعلن في وقت سابق عن وفاة 5 رعايا جزائريين عالقين.

وناشد المنتدى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "أن يأخذ ملف العالقين على محمل الجد، وأن يتخذ إجراءات مستعجلة لمباشرة عملية الإجلاء تفاديا لكارثة إنسانية قد تفقد خلالها الجزائر المزيد من أبنائها العالقين من المرضى".

كما أعرب المنتدى في بيان عن أسفه مما وصفه بـ"التغافل والموقف الغامض للسلطات الجزائرية تجاه العالقين".

المصدر: "منتدى الجالية الجزائرية بتركيا"