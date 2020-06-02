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"الصحة" المصرية: العزل المنزلي دون إشراف طبي ضمن أسباب ارتفاع الوفاة بكورونا

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جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية
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قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن الانخفاض اليوم في عدد الإصابات يصعب معه التنبؤ بالانخفاض من عدمه مستقبلا.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أعربت جيهان عن تمنيها أن يكون "ما نعيشه الآن من انخفاض في الحالات" هو الوضع الرئيسي.

مع ذلك، فقد أشارت المسؤولة إلى أن التزاحم خلال فترة ما قبل العيد كان سببا في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية والقادمة.

ولفتت جيهان إلى أن ارتفاع نسب الإصابات عامل أساسي في ارتفاع نسب أعداد الوفيات بكورونا، بالإضافة إلى العزل المنزلي دون إشراف طبي.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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