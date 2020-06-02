مصر.. نواب يطالبون "الصحة" بمعلومات واضحة عن انتشار كورونا في المحافظات

طالب نواب مصريون وزيرة الصحة، هالة زايد، بالتوجيه بإعداد حصر لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في كل محافظة مصرية على حدة، وتحديد نسب التعافي والوفيات.

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وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، هالة مستكلي، اليوم الثلاثاء، إن الإعلان عن عدد الإصابات بكورونا في المحافظات سيحدد سير انتشار الفيروس، ويسمح بالتركيز على المحافظات التي ينتشر فيها الفيروس بشكل أكبر، بحيث يتم العمل على دراسة أسباب ارتفاع عدد الإصابات في محافظة عن أخرى ووضع حلول لتقليلها.

وأضافت مستكلي أن اختلاف سلوكيات المواطنين من مكان لآخر، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، يجعل اختلافا في عدد الإصابات، حسب اتباع كل مكان للإجراءات الصحية من عدمه.

من جهته، تقدم النائب عبد الحميد كمال ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، موجه إلى كل من وزيرة الصحة، هالة زايد، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، بشأن غياب المعلومات عن الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظات.

وأوضح النائب رفضه اتهام المواطنين بالمحافظات بـ "عدم الوعي"، نظرا لغياب الأرقام والمعلومات الرسمية المعلنة عن الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظات.

وتابع: "اتهام الشعب المصرى بعدم الوعي هو اتهام باطل وخطير يهدف إلى إحباط المواطنين، ويمثل ضربة في الجبهة الداخلية في ظل مواجهة الجائحة".

وطالب كمال بضرورة استدعاء وزراء الصحة والتنمية المحلية لتوضيح الوضع الصحي في المحافظات، ومدى تفعيل لجان الأزمات التي تتابع أزمة كورونا هناك، مشيرا إلى أن تلك اللجان لا تتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

وشدد النائب فى تصريحات لـ"الشروق"، على ضرورة الإعلان عن نسب الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات، ونسب التعافي، ونسب الوفيات، عملا بمبدأ الشفافية، وحتى يكون هناك مشاركة إيجابية من قبل المواطنين.

المصدر: الشروق