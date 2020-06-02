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مصر والإمارات ترحبان بإعلان قبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

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مصر والإمارات ترحبان بإعلان قبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار
Reuters
ليبيا
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رحبت مصر والإمارات في بيان مشترك يوم الثلاثاء، بإعلان الأمم المتحدة قبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

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وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، والإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، عن الترحيب بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من "الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار.

وأكد الوزيران مجددا على تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

ودعت كل من الخارجية المصرية والإماراتية إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مع التأكيد على أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

كما أكد الوزيران وقوف مصر والإمارات إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقنا لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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