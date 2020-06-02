مصر.. وفاة رئيس نقابة المناجم والمحاجر متأثرا بكورونا

نعى وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، محمد عرابي، الذي توفي بفيروس كورونا المستجد.

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وتقدم الوزير وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، إضافة إلى مجلة "العمل"، بخالص العزاء لأسرة القيادي النقابي الذي توفي اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بمدينة السنبلاوين بمحافظة الشرقية.

وقال سعفان "إن الحركة النقابية المصرية لن تنسى أبدا رجلا وطنيا وفيا صلدا كافح من أجل عمال المناجم والمحاجر لحصولهم على حقوقهم".

ناصر حاتم

المصدر: RT