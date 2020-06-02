العراق.. أربيل تتخذ قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

اتخذت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال المفروض على المنطقة بسبب فيروس كورونا.

وشكر محافظ أربيل، فرست صوفي، ما وصفه بـ"الالتزام غير المسبوق للسكان بقرار حظر التجوال".

وقال في مؤتمر صحفي: "قررنا السماح بفتح مراكز التسوق والأماكن العامة المرخصة سابقا لخدمة المواطنين، بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غد بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية".

وهدد صوفي بـ"إغلاق أي جهة لا تلتزم بإجراءات الوقاية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وأشار إلى أن "بيان وزارة الداخلية الأخير الخاص بحظر التجوال يبقى ساريا ويطبق مثل ما هو، وخاصة فيما يتعلق بمنع التنقل بين محافظات إقليم كوردستان والعراق".

وتابع أن "تخفيف قيود حظر التجوال يهدف لتحقيق التوازن بين تمكين المواطن من توفير مستلزمات معيشته والحفاظ على سلامته، ونتوقع وضعا خطيرا للغاية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية".

المصدر: RT