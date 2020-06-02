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الدفاع الروسية: مسلحو "النصرة" يقصفون بلدات في ثلاث محافظات سورية

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الدفاع الروسية: مسلحو
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بلدة كفرموس بريف إدلب
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أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العقيد البحري ألكسندر شيربيتسكي، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" قصفوا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أربع بلدات في ثلاث محافظات سورية.

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"الدفاع الروسية": "النصرة" تقصف بلدات بريف إدلب

وفي موجز صحفي، اليوم الثلاثاء، قال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن البلدات والقرى التي تعرضت للقصف من مواقع تنظيم "النصرة" هي الملاجة وكفرموس (في محافظة إدلب)، وقبتان الجبل (في محافظة حلب)، و كيلز (في محافظة اللاذقية).

كما ذكر رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورياتها النظامية بمسارات عدة في محافظتي حلب والحسكة، إضافة إلى مواصلة الطيران الحربي الروسي بدوريات جوية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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