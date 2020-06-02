الجيش السوداني: متمردون يهاجمون قواتنا بدارفور

أعلن الجيش السوداني عن تعرض قواته للهجمات من قبل متمردين من "حركة تحرير السودان" و"مجلس الصحوة الثوري" في منطقة جبل مرة في إقليم دارفور.

وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء: "في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام الشامل قامت مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري بالهجوم على قواتنا في منطقة غرب جبل مرة".

ووصف الجيش السوداني الهجوم بأنه "انتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار في محاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضي الأمنية".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة إذ تدين وتستنكر هذا الإعتداء تؤكد حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات كما تحتفظ بحق الرد على أي إعتداء وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية".

يذكر أن رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أصدر في 16 أكتوبر الماضي، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. وأعلنت السلطات الانتقالية في السودان أن إحلال السلام في البلاد من بين أهم أولويات السلطة.

المصدر: RT