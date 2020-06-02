وسائل إعلام مصرية: مصر قد تلغي الحجر الصحي في الفنادق للعائدين من الخارج

قالت وسائل إعلام مصرية إن وزارة الصحة والسكان في مصر ستعلن خلال الفترة القادمة عن قرار بإلغاء الحجر الصحي في الفنادق والمدن الجامعية للقادمين من الخارج.

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وأشار موقع جريدة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن القرار سيكون خلال الساعات القادمة، موضحا أن الحجر الصحي للمواطنين سيكون منزليا مع المتابعة من جانب مكاتب الصحة المنتشرة بالجمهورية.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان للموقع، إن القادمين من الخارج تجرى لهم تحليل PCR، وتابعت المصادر: "مصر تشترط اجراء تحليل PCR للكشف عن الإصابة بكورونا من عدمها قبل العودة من الخارج أسوة بدول العالم".

وأضافت المصادر، أنه مع عودة القادمين من الخارج يتم في المطار إجراء تحليل سريع للكشف عن كورونا وكل الحالات التي يثبت سلبيتها لن يكون لها حجر صحي أما الحالات الإيجابية البسيطة سيتم عزلها منزليا أما الحالات الحرجة سيتم توجيهها إلى مستشفيات العزل.

المصدر: اليوم السابع