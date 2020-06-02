قيادي فلسطيني يبحث مع قنصل السويد إنجاح مؤتمر الدول المانحة لـ "الأونروا"

بحث رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، مع القنصل العام السويدي، جيسيكا أولوسون، الأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث الدولية (الأونروا).

وخلال اتصاله عبر تطبيق "سكايب" مع أولوسون، الذي جرى بحضور مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمنظمة التحرير، رامي المدهون، طالب أبو هولي مملكة السويد بالتحرك باتجاه الدول المانحة والطلب منها الإسراع في دفع الأموال المتعهد بها من جانبها لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بصفتها رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أهمية التحضير الجيد لإنجاح مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة للأونروا، الذي سيعقد في نيويورك في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري، والذي سيساهم في تغطية العجز المالي في ميزانية الاونروا.

ولفت أبو هولي إلى أن استمرار العجز المالي في موازنة الأونروا وضعف استجابة المانحين لنداءات الطوارئ، بما في ذلك نداء الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، سيكون لها تأثير على حياة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية.

وأشاد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بالدور الذي تلعبه مملكة السويد وتحركها على كافة المستويات لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، الذي كان آخره استضافة السويد والأردن الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني لمناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى دعم الأونروا.

ودعا المسؤول الفلسطيني السويد للتحرك باتجاه الدول المشاركة في الحوار الاستراتيجي لتنفيذ ما خرج منه من توصيات، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الأونروا على تلبية متطلبات موازنة 2020، وتوسيع قاعدة مانحيها وفرص تمويلها وضمان دعم مالي كاف ومستدام وقابل للتنبؤ.

ووضع أبو هولي أولوسون في صورة تحركات دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، بالتعاون مع الدول العربية المضيفة، لدعم الأونروا في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها حاليا، خاصة في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه. كما أطلعها على صورة الأوضاع الحياتية في المخيمات الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي منذ 14 سنة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القطاع إلى 70%، مشيرا إلى أن هذه المعدلات ازدادت سوءا مع الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.

وثمن أبو هولي موقف السويد الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف ورفض بلادها للقرار الإسرائيلي بضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية، باعتبار هذا القرار مخالفا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.

من جهتها، أكدت أولوسون دعم بلادها للأونروا وذكرت أن المملكة قدمت ما تعهدت به ماليا لوكالة الغوث الدولية، مشددة على أهمية الحفاظ على دور الأونروا بموجب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أنها ستعمل من خلال موقعها كرئيس للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا على حث المانحين على دعم الأونروا ماليا والاستجابة لنداء مواجهة فيروس كورونا.

وثمنت القنصل العام جهود دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ومشاركتها الفاعلة في اجتماعات اللجنة الفرعية للأونروا وحرصها على تعزيز التنسيق المشترك معها في دعم الوكالة وحشد الموارد المالية لها.

ناصر حاتم

المصدر: RT