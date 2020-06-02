الرئيس الجزائري يعد بالتصدي لـ"لوبيات تستهدف الجيش"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتصدى لـ"لوبيات تستهدف الجيش الوطني الشعبي بحملات يائسة".

وأوضح في كلمة ألقاها بمقر وزارة الدفاع أن "الموقف الوطني الثابت للجيش أزعج أعداء الجزائر من الحاقدين والحاسدين والمتسترين بلوبيات ما زالت أسيرة ماض ولى إلى غير رجعة"، مضيفا أن هذه اللوبيات "معروفة في مهدها ومعروفة بامتداداتها ومعروفة بأدواتها ونحن لها بالمرصاد".

وأضاف: "لا عجب في أن يسترسلوا في حملاتهم الهستيرية للنيل من معنوياتكم لأنهم لم يتعلموا من تجارب التاريخ، وإلا لأدركوا أن هذه الحملات اليائسة ضد سليل جيش التحرير الوطني ومهما تنوعت فنون وشرور أصحابها في التضليل، لن تزيد شعبنا إلا التفافا حول جيشه، ولن تزيد جيشنا إلا انصهارا في الشعب".

وأشاد تبون بوقوف الجيش "مع الحراك المبارك لبناء جمهورية جديدة نحن بصدد وضع أسسها".

يذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت الشهر الماضي سفيرها لدى باريس للتشاور عقب بث قنوات تلفزيونية فرنسية "برامج تهاجم الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية