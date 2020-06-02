حزب جزائري يؤكد حصوله على تعهد من تبون بالإفراج عن ناشطين بارزين

قال سفيان جيلالي، رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري، إن الرئيس عبد المجيد تبون تعهد بالتدخل "وفق صلاحياته الدستورية" للإفراج عن الناشطين السياسيين البارزين كريم طابو وسمير بلعربي.

وجاء في بيان للحزب أنه "ردا على الطلب الذي تقدم به رئيس (جيل جديد)، التزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية، وتعهدا بنيته في دعم ظروف التهدئة وأجواء الحوار الوطني، بتحقيق الإفراج عن السيدين كريم طابو وسمير بلعربي في أقرب وقت ممكن، بعد إتمام الإجراءات الرئاسية الرسمية".

RT

وأضاف البيان أن حزب "جيل جديد" كان قد رفض في وقت سابق "الإفصاح عن هذه المبادرة التي أراد أن يتركها في السر احتراما للسجناء وتجنبا لأية تأويلات... الظروف السياسية اليوم أجبرت الحزب على إعلام الرأي العام".

يذكر أن طابو وبلعربي ناشطان سياسيان بارزان اعتقلا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وأطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: RT