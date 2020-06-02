السعودية.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 89 ألفا بعد تسجيل 1869 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و24 حالة وفاة.

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وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 1869 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 89011، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 549 حالة".

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1484 حالة تعافي جديدة من الفيروس ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 65790حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 138 حالة وفاة بالفيروس و12285 إصابة خلال أسبوع، منوهة بأ الأرقام تدل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة.

وشدد الوزارة على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتدابير الاحترازية.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 1881 إصابة جديدة بالفيروس و22 حالة وفاة.

المصدر: وكالات