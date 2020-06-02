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مصر.. علاء مبارك يعلق على مظاهرات أمريكا ويربطها بوالده الراحل

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مصر.. علاء مبارك يعلق على مظاهرات أمريكا ويربطها بوالده الراحل
Reuters
حسني مبارك
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علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "أمريكا تثأر للرئيس مبارك"، أعده موقع "القاهرة-24" المصري.

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وقال علاء مبارك في تعليقه على الفيديو الذي تناول مظاهرات أمريكا: "سبحان الله قالوا من السجن إلى القبر، ولكن قدر الله وما شاء فعل، جنازة وعزاء ضخم قبل انتشار كورونا والغلق بأيام قليلة، مظاهرات وحرائق وقتل واطفاء أنوار البيت الابيض، قدر الله وما شاء فعل، سبحان الله ولا شماتة".

وكانت الاحتجاجات الواسعة قد بدأت في الولايات المتحدة يوم 25 مايو في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث توفي الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب اعتقال خشن وعنيف من قبل الشرطة.

وبدأت القصة بتلقى الشرطة بلاغا من متجر محلي عن رجل أسمر ضخم، دفع بأوراق نقد، زُعم أنها مزورة. واعتقل رجال الشرطة على المشتبه به، جورج فلويد، وألقوا به أرضا، ووضع أحدهم ركبته بقوة على رقبته. واشتكى الرجل المقبوض عليه عدة مرات من أنه لا يستطيع التنفس، وفقد وعيه بعد برهة من الوقت، وتوفى لاحقا في المستشفى.

المصدر: القاهرة 24

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