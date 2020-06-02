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الجالية الجزائرية في تركيا تناشد سلطات بلادها التحرك بعد وفاة 5 عالقين

أخبار العالم العربي

الجالية الجزائرية في تركيا تناشد سلطات بلادها التحرك بعد وفاة 5 عالقين
Reuters
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أعلن "منتدى الجالية الجزائرية" بتركيا عن وفاة 5 رعايا جزائريين كانوا عالقين بتركيا، بعد تدهور وضعهم الصحي.

وناشد المنتدى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "أن يأخذ ملف العالقين على محمل الجد، وأن يتخذ إجراءات مستعجلة لمباشرة عملية الإجلاء تفاديا لكارثة إنسانية قد تفقد خلالها الجزائر المزيد من أبنائها العالقين من المرضى".

كما أعرب المنتدى في بيان عن أسفه مما وصفه بـ"التغافل والموقف الغامض للسلطات الجزائرية اتجاه العالقين".

الجالية الجزائرية في تركيا تناشد سلطات بلادها التحرك بعد وفاة 5 عالقين

المصدر: وكالات

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