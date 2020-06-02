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المصابون بكورونا في إفريقيا يتجاوزون الـ 150 ألفا

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المصابون بكورونا في إفريقيا يتجاوزون الـ 150 ألفا
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في القارة الإفريقية فاق الـ 4.2 ألف شخص، وتجاوز عدد حالات الإصابة المكتشفة 150 ألفا​​​.

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ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أصيب 150610 أشخاص بالوباء في إفريقيا منذ بداية انتشاره. وتوفي ما لا يقل عن 4281 شخصا، فيما تماثل أكثر من 63 ألفا للشفاء.

وأوضحت بيانات المنظمة، أن أكبر عدد من الإصابات سجلت في جمهورية جنوب إفريقيا - 34357 حالة، ومصر - 24985 حالة. ومعظم الوفيات بكورونا في مصر(959)، وجنوب إفريقيا (705)، والجزائر (661).

وكان علماء في منظمة الصحة العالمية، قد قالوا إن نحو ربع مليار شخص في إفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.

وخلصت دراسة، نشرتها دورية "بي إم جيه غلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية، إلى أن ما بين 150 ألفا إلى 190 ألف إفريقي قد يموتون من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك

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