الكاظمي يصل كركوك مع انطلاق عملية عسكرية فيها

وصل رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة كركوك بشمالي العراق والتي تشهد انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش".

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي وصل للمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك للإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق، لتعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود مع محافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "الكاظمي عقد فور وصوله للمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية للاطلاع على سير العمليات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات أبطال العراق لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في محافظة كركوك بشمالي البلاد.

المصدر: RT