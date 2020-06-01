"القابضة للطيران" في مصر: موعد عودة الطيران غير مؤكد حتى الآن

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، رشدي زكريا، إن التوقعات تشير إلى عودة الطيران مرة أخرى في أغسطس القادم، لافتا إلى أن الحكومة سوف تعلن ذلك قريبا ولكن حتى الآن الموعد غير مؤكد.

وأضاف زكريا في مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك كثير من الدول أعلنت عودة حركة الطيران من منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى أن 170 رحلة تم تسييرها، منذ توقف حركة الطيران بمصر في 19 مارس بسبب جائحة كورونا، لعودة المصريين العالقين بالخارج.

وأضاف أن 30 ألف راكب قد تم نقلهم، وتبقى 60 رحلة لنقل 12 ألف مصري عالق بالخارج لأرض الوطن.

وتابع رئيس الشركة القابضة أن كل الرحلات التي يتم تسييرها في الوقت الحالي استثنائية وتنفذ بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة السياحة والسفراء بمختلف دول العالم، مضيفا أنه يتم اتباع أقصى الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية وتجهيز المطارات.

وأوضح أن جميع صالات السفر والطائرات يتم تعقيمها قبل الرحلات وبعدها، ويتم تحضير حقيبة للراكب بها كمامة ومواد معقمة للاستخدام الشخصي.

وأكد زكريا أنه يتوقع إلغاء الحجر الصحي الإجباري المفروض على المصريين العالقين بعد عودتهم لأرض الوطن، ولكن إلزامهم بالحجر المنزلي، مع الالتزام بعمل التحليل السريع لجميع الركاب فور وصولهم إلى المطار.

ناصر حاتم

المصدر: RT