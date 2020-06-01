مصر تجهز أول مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا في الفيوم

تفقد محافظ الفيوم في مصر أحمد الأنصاري، اليوم الاثنين، التجهيزات النهائية بمستشفى التأمين الصحي في المحافظة، كأول مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا.

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وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة لمتابعة مستشفيات العزل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية بها.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بغلق أحد مطاعم المأكولات الشعبية بمنطقة المسلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطعم نظرا لعدم ارتداء العاملين به للكمامات الطبية.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وأشار إلى أن هذه التقديرات جاءت بعدما شهدت الأيام الماضية تزايدا مضطردا في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها أمس، والتي سيكون على المحافظين القيام بمتابعة تنفيذها.

المصدر: RT