وزيرة الصحة المصرية تناشد المصريين بعدم سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون جدوى

ناشدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، االيوم الاثنين، المواطنين في مصر بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة دون جدوى.

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وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت التفتيش الصيدلي بتكثيف المرور على جميع الصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان عدم تخزينها.

وأشار مجاهد إلى أنه يتم صرف الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حسب الحالة الصحية للمرضى، موضحا أنه يتم تصنيف الأدوية ببروتوكولات وفقًا لثلاث مستويات هم (الحالات المتواجدة بالمستشفيات، والمخالطين للحالات الإيجابية، والحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي).

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

المصدر: المصري اليوم