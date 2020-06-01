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حاكم نيويورك يدعو إلى إصلاح جهاز الشرطة بعد مقتل جورج فلويد

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حاكم نيويورك يدعو إلى إصلاح جهاز الشرطة بعد مقتل جورج فلويد
AFP SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو
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دعا أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إلى إجراء إصلاح الجهاز الشرطي في البلاد بهدف حظر استخدام القوة المفرطة ووضعيات الخنق أثناء عمليات التدخل والتوقيف.

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وقال كومو: "لقد عبرنا عن غضبنا وإحباطنا بما فيه الكفاية... المحتجون على حق، ولكن يجب إحداث الإصلاح الإيجابي".

وجاءت تصريحات كومو تزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل الشاب جورج فلويد على يد شرطي.

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.

المصدر: "رويترز"

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