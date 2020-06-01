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مصر.. شقيقة المعارض ممدوح حمزة تكشف لقاضيه أنه مصاب بفيروس كورونا وليس هاربا

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مصر.. شقيقة المعارض ممدوح حمزة تكشف لقاضيه أنه مصاب بفيروس كورونا وليس هاربا
Reuters
الأمن المصري
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أعلنت شقيقة المعارض المصري ممدوح حمزة، التي حضرت جلسة محاكمته، اليوم الاثنين، أن سبب تغيبه عن الجلسة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وليس تهربا من القضاء.

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وقدمت شقيقة حمزة شهادة طبية تفيد إصابته بفيروس كورونا وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات، وأنه لم يكن هاربا خارج البلاد كما تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة ليوم 1 يوليو لحضور المتهم شخصيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت عدة اتهامات لممدوح حمزة ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.

المصدر: اليوم السابع

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