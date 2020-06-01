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نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب السعودية ببناء قبور أئمة البقيع

أخبار العالم العربي

نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب السعودية ببناء قبور أئمة البقيع
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مقبرة البقيع في المدينة المنورة
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طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، السعودية بإعادة بناء قبور أئمة البقيع.

وقال الكعبي في بيان صحفي: "نطالب الحكومة السعودية بالشروع بإعادة بناء قبور أئمة البقيع عليهم السلام، ومعالجة الكارثة الكبرى التي تمثلت بهدم أضرحتهم الطاهرة".

وأضاف أن "على المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة والدول العربية والإسلامية كافة باستنهاض وشحذ هممهم وأخذ دورهم الجاد في الضغط على المملكة العربية السعودية في إعادة بناء قبور أئمة البقيع".

وأكد "ضرورة السعي الجاد للحكومة العراقية للتحرك بهذا الصدد".  

وأشار الكعبي إلى أن "احترام المذاهب الإسلامية ومعتقدات الشعوب وشعائرهم الدينية يحتم على أصحاب الشأن في السعودية الإسراع في بناء الأضرحة المقدسة، وطوي صفحة سوداء طالت عشرات السنين، مليئة بالألم والأسى والحزن الذي يتجدد للمسلمين في كل عام".

المصدر: RT

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