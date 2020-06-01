 
مباشر

مصر.. صورة تكشف الاستعداد لفتح المساجد وطريقة ترتيب صفوف المصلين

أخبار العالم العربي

مصر.. صورة تكشف الاستعداد لفتح المساجد وطريقة ترتيب صفوف المصلين
Reuters
مصر - الأزهر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o081

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن أعمال وضع المخطط والتصور النهائي لخطة إعادة فتح المساجد أمام المصلين، عبر مسافات التباعد بين المصلين داخل المساجد.

مصر.. صورة تكشف الاستعداد لفتح المساجد وطريقة ترتيب صفوف المصلين
facebook
طريقة التباعد بين المصلين

ويتضمن المخطط، وفقا لما نشرته وزارة الأوقاف المصرية، نظاما خاصا لترتيب صفوف المصلين داخل المساجد، حيث اشترطت ترك مسافات لا تقل عن صافى متر ونصف المتر طولا وعرضا "رأسيا وأفقيا" بين كل شخص وآخر وبين كل صف.

وأعلن عن المخطط الجديد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، خلال استقباله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء استعدادا لعودة العمل بها.

وتشمل الإجراءات ارتداء المصلين الكمامة، وإحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى، وقصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط، دون فتح الأضرحة أو دور المناسبات، أو السماح بعقد القران أو العزاء أو خلافه بالمسجد، بالإضافة إلى غلق دورات المياه نهائيا خلال هذه المرحلة، والالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا