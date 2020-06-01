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مصر تعلن استعدادها لتصنيع كمامات قالبة للغسل وإعادة الاستخدام لمدة شهر

أخبار العالم العربي

مصر تعلن استعدادها لتصنيع كمامات قالبة للغسل وإعادة الاستخدام لمدة شهر
Reuters
مصر
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، أن العمل يسير على قدم وساق لتوفير كمامات جديدة بأسرع وقت، بحيث تكون في متناول المواطنين.

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وأشار إلى أن تلك الكمامات يتم غسلها وإعادة استخدامها لمدة نحو شهر، وسيكون سعرها بمتوسط 5 جنيهات، يمكن للمواطن تحملها في سبيل قدرته على الحركة والتعايش.

وطالب رئيس الوزراء أجهزة الدولة المختلفة بضرورة بذل قصارى جهدها والمتابعة بشكل يومي خلال فترة الأسبوعين المقبلين، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التعامل بمنتهى الصرامة والشدة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خالد عبد الغفار، قد رجح أن يتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، الـ 117 ألف مصاب.

المصدر: RT

 

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