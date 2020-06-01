مصر تسمح بمضاعفة القدرة الاستيعابية للفنادق

قررت وزارة السياحة المصرية بدءا من اليوم الاثنين السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها، بدلا من 25%.

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وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير الصحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن نسبة الأشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر لم تتعد الـ25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.

وأشار إلى أن متوسط نسب الأشغال في الفنادق خلال أيام العيد بلغت 8 % في محافظة جنوب سيناء، و13 % في محافظة البحر الأحمر، و25 % في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و25 % في محافظة الإسكندرية، و4 % في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و9 % في محافظة القاهرة الكبرى.

و أكد العاصي على أنه طوال فترة العيد كانت هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والآثار تقوم بالمرور بصفة مستمرة على هذه الفنادق للتفتيش فيها، والتأكد من تطبيقها لجميع الشروط.

ونوه بأن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، سوف تستأنف أعمال التفتيش، اليوم الاثنين، على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.

وذلك للتأكد من استيفائها للشروط وجاهزيتها لاستقبال الزائرين، حيث حصل قبل العيد 78 فندقا على شهادة السلامة الصحية من إجمالي 172 فندقا كانوا قد تقدموا للحصول عليها.

المصدر: RT