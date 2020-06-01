 
مباشر

السعودية.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 87 ألف بعد تسجيل1881 إصابة جديدة و22 حالة وفاة

أخبار العالم العربي

السعودية.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 87 ألف بعد تسجيل1881 إصابة جديدة و22 حالة وفاة
Reuters
السعودية- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o07l

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الاصية ليتجاوز الإجمالي 87 ألفا.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليبلغ الإجمالي 87142 حالة، كما تسجيل 22 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 525".

إقرأ المزيد
السعودية.. حصيلة الوفيات بكورونا تتجاوز الـ500 وارتفاع لليوم الثاني في الإصابات الجديدة
السعودية.. حصيلة الوفيات بكورونا تتجاوز الـ500 وارتفاع لليوم الثاني في الإصابات الجديدة

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1864 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 64306 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 1877 إصابة جديدة و23 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا