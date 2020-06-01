بعد سقوط مدينة الأصابعة.. قوات الوفاق تصدر أوامر "سحق المتمردين"

قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، محمد قنونو، إن سلاح الجو استهدف 3 آليات مسلحة في حدود مدينة الأصابعة، وذلك بعد إعلان قوات المشير خليفة حفتر السيطرة على هذه المدينة.

وصرح قنونو أنه تم إصدار تعليمات "لقواتنا البطلة بسحق المتمردين والقضاء على بؤر التمرد دون رحمة أو شفقة".

وأوضح أن سياسة حكومة الوفاق تقوم على "تقديم الحلول السياسية والاجتماعية، واستخدام القوة يأتي بعد انتهاء كل الحلول السلمية".

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، أحمد المسماري، عن استعادة السيطرة على منطقة الأصابعة، بعد سلسلة من الضربات الجوية.

المصدر: وكالات