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وزير الشؤون الإسلامية السعودي يتحدث عن "أموال تهدر في الهواء"

أخبار العالم العربي

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يتحدث عن
Reuters
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في سياق حديثه عن فواتير كهرباء المساجد المرتفعة، كشف وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، أن بعض المساجد يحمّل منها التيار الكهربائي إلى استراحات ومحطات وقود وبيوت.

وأعرب الوزير السعودي عن الأسف الشديد لهذا الأمر، واصفا إياه بأنه "إسراف للمال العام من دون وجه حق"، مشيرا كذلك إلى أن فواتير الكهرباء هذه "أموال تهدر في الهواء".

وشدد وزير الشؤون الإسلامية السعودي على أنه يقول هذا الكلام بكل حرقة وألم، واصفا الظاهرة بأنها "على عينك يا تاجر".

المصدر: تويتر

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