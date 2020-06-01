الأسطول الروسي الشمالي يعزز قدراته القتالية بأسلحة فرط صوتية

أعلن قائد الأسطول الروسي الشمالي، الأميرال ألكسندر مويسييف، أنه سيتم تزويد الأسطول بأسلحة فرط صوتية لتعزيز قوته القتالية.

وقال مويسييف في حوار مع "كراسنايا زفيزدا": "سيتم تزويد القوات البرية والقوات التي تسهر على حماية ومراقبة السواحل، بأكثر من 180 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تكييفها للاستخدام في الظروف القاسية للقطب الشمالي. وسيستمر اختبار الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الأسلحة فرط صوتية، والتي ستسمح بزيادة القدرات القتالية للأسطول الشمالي نوعيا".

وأكد الأميرال مويسييف أن "العمل على تعزيز قدرات الدفاع الجوي في الجزء الروسي من القطب الشمالي والحدود الشمالية لبلدنا متواصل"، مشيرا إلى أن من ضمن أنظمة الدفاع الجوي، التي تناوب في القطب الشمالي، توجد أحدث منظومات الدفاع الجوي "إس-400".

المصدر: وكالات