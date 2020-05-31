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الصحة المصرية: سلوكيات المواطنين الخاطئة سبب زيادة أعداد المصابين بكورونا

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الصحة المصرية: سلوكيات المواطنين الخاطئة سبب زيادة أعداد المصابين بكورونا
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جيهان العسال، نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية
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أكدت مسؤولة صحية في مصر أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد يرجع إلى ما حدث فى شهر رمضان وعيد الفطر من عدم التزام المواطنين والسلوكيات الخاطئة فى التعامل مع وباء كورونا.

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وفي تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، ذكرت جيهان العسال، نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن تطبيق "صحة مصر" به "كافة المعلومات عن كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الحجر المنزلي".

وناشدت المسؤولة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشيرة إلى أن تطبيق العزل المنزلي يتم "في كل دول العالم، وبدأنا في تطبيق العزل المنزلي مع زيادة أعداد الإصابات، ويتم عزل الحالات البسيطة منزليا".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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