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ليبيا.. مقتل 3 مدنيين في قصف حديقة بالعاصمة طرابلس

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ليبيا.. مقتل 3 مدنيين في قصف حديقة بالعاصمة طرابلس
Reuters
ليبيا.. مقتل 3 مدنيين في قصف حديقة بالعاصمة طرابلس
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قال مسعفون إن منطقة مكسوة بالعشب تُعتبر حديقة في العاصمة الليبية طرابلس قُصفت يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وأصاب القصف أطراف حي الأندلس إلى الغرب من وسط طرابلس.

وأفاد مالك مرسيط المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم، بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 12 عندما أصاب القصف منطقة عشبية يستخدمها السكان عادة للاسترخاء.

وقال أسامة علي، وهو متحدث باسم خدمة الإسعاف المحلية، إن 5 أشخاص قُتلوا هناك وفي موقع قريب.

المصدر: رويترز

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