الأوقاف المصرية: لم يتم تحديد موعد استئناف الصلاة في المساجد

قالت وزارة الأوقاف المصرية في تنويه نشرته على موقعها الرسمي، يوم الأحد، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد استئناف إقامة الصلوات في المساجد.

وأكدت الأوقاف أنها لم تدل بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات.

وأضافت أن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن اللجنة.

وشددت على أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء.

ودعت إلى أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن، موضحة أن الإعلان عن قرار اللجنة سيتم في حينه وسينشر على الموقع الرسمي للوزارة.

المصدر: RT