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السلطات المصرية تجري تعديلات على مواعيد حظر التجوال وحركة وسائل النقل الجماعي

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السلطات المصرية تجري تعديلات على مواعيد حظر التجوال وحركة وسائل النقل الجماعي
Reuters
القاهرة في زمن جائحة فيروس كورونا
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أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأحد، قرارا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين لتصبح من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو.

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كما أصدر مصطفى مدبولي قرارا بتعديل حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونص القرار على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي".

ونص القرار أيضا على أن "توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، درءا لأي تزاحم بين المواطنين".

المصدر: RT

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