وزيرة الصحة المصرية: توفير 8 ملايين جرعة دوائية لمخالطي كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، إن الوزارة وفرت 5013 وحدة صحية وأكثر من 1000 قافلة طبية لتوزيع الأدوية على المعزولين منزليا، والمخالطين للحالات الإيجابية.

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ولفتت زايد، خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الإعلام المصرية، إلى توفير 8 ملايين جرعة خاصة بالمخالطين، ومليوني جرعة خاصة بالعزل المنزلي، ونصف مليون جرعة خاصة بالحالات الموجودة بالمستشفيات. وأضافت أن للوزارة 32 معملا مرجعيا لتوفير نتائج تحليل PCR، كما أنه ستتم زيادتها إلى 40 معملا، مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت أن هناك 17 معملا تابعا لوزارة التعليم العالي تعمل في تحليل نتائج كورونا، مشيرة إلى امتلاك وزارة الصحة 35 ألف سرير بأكثر من 600 مستشفى، خُصص 376 منها لعلاج كورونا، إلى جانب وجود 5013 وحدة لعلاج المصابين بالعدوى.

ناصر حاتم

المصدر: RT