الجيش اليمني: مقتل 30 مهاجما من الحوثيين وتدمير 15 آلية وعربة لهم شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه مصور هادي المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، مقتل العديد من جماعة "أنصار الله" الحوثية، في مواجهات شرقي العاصمة صنعاء وسط اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن مصدر في المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن "الحوثيين شنوا هجوما على الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوب غربي مديرية نهم"​​​.

وأكد المصدر: "تمكن الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة من كسر هجوم الحوثيين".

وقال المصدر: "قُتل أكثر من 30 عنصرا من الحوثيين، وجرح آخرون خلال التصدي للهجوم".

وأشار المصدر إلى "استهداف مقاتلات التحالف بغارات تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى الجبهة، ومواقع متفرقة لهم في مديرية نهم، ما أسفر عن تدمير قرابة 10 آليات و5 عربات قتالية، ومقتل جميع من كانوا على متنها".

وكان الجيش اليمني أعلن السبت الماضي، مقتل 20 من الحوثيين بنيران قواته، وتدمير 3 آليات وعربة للجماعة في قصف بجبهة نجد العتق في مديرية نهم.

المصدر: سبوتنيك



