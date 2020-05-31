الصحة المصرية: ارتفاع نسب الإصابة بكورونا في 7 محافظات.. نصفها في القاهرة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، اليوم الأحد، ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا في 7 محافظات.

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وبحسب الوزيرة فتأتي محافظة القاهرة في المقدمة بواقع 7111 إصابة، وتليها الجيزة 2629 حالة، والقليوبية 1787 حالة، والمنوفية 1533 حالة، والفيوم 1277 حالة، والإسكندرية 1078 حالة، البحيرة 988 حالة.

وقالت الوزيرة إن الحصول على برتوكولات علاجية محظور دون استشارة الأطباء والكشف الأولي، مشيرة إلى أن الدولة توفر كل الإمكانات العلاجية للمرضى ممن أصيبوا بكورونا. وتابعت: "في الفترة المقبلة لن يكون هناك عزل بالمدن الجامعية ونزل الشباب والفنادق، وسيكون العزل منزليا للحالات البسيطة".

وأوضحت وزيرة الصحة أن الوزارة وفرت 5013 وحدة صحية، وأكثر من 1000 قافلة طبية لتوزيع الأدوية على المعزولين منزليا والمخالطين للحالات الإيجابية، مشيرة إلى أن الأدوية توزع مجانا.

ناصر حاتم

المصدر: RT