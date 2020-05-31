وصول 330 ‪ مصريا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة استثنائية سيرتها الخطوط الجوية الكويتية لإعادة المصريين العالقين بالكويت، وعلى متنها 330 ‪ مواطنا.

إقرأ المزيد

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن أطباء الحجر الصحي قاموا بإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وكانت سلطة الطيران المدني المصري أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، وذلك باستثناء 5 حالات، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر (لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة)، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات داخل مصر.

ناصر حاتم

المصدر: RT