 
مباشر

وصول 330 ‪ مصريا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة

أخبار العالم العربي

وصول 330 ‪ مصريا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة
YouTube
طائرة للخطوط الجوية الكويتية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzzr

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة استثنائية سيرتها الخطوط الجوية الكويتية لإعادة المصريين العالقين بالكويت، وعلى متنها 330 ‪ مواطنا.

إقرأ المزيد
مطار مرسى علم يستقبل 167 راكبا مصريا قادمين من جدة
مطار مرسى علم يستقبل 167 راكبا مصريا قادمين من جدة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن أطباء الحجر الصحي قاموا بإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وكانت سلطة الطيران المدني المصري أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، وذلك باستثناء 5 حالات، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر (لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة)، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات داخل مصر.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا