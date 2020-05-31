وصول 330 مصريا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة استثنائية سيرتها الخطوط الجوية الكويتية لإعادة المصريين العالقين بالكويت، وعلى متنها 330 مواطنا.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن أطباء الحجر الصحي قاموا بإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
وكانت سلطة الطيران المدني المصري أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، وذلك باستثناء 5 حالات، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر (لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة)، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات داخل مصر.
ناصر حاتم
المصدر: RT