مصر.. الحكومة تتحرك لوضع سقف لتكاليف علاج كورونا

كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين في الحكومة بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة لتحديد سقف لتكلفة العلاج إثر الإصابة بفيروس كورونا.

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ودعا مدبولي الوزراء خلال اجتماع للمجموعة الطبية لمناقشة آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد الأحد، إلى "تحديد ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج"، مشيرا إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا مبالغا فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في آخر إحصائية أمس السبت، عن تسجيل 1367 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم بلغ 23449 شخصا، توفي منهم 913 .

من جهة أخرى، توقعت السلطات الصحية المصرية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل أعداد متزايدة من المتعافين.

المصدر: اليوم السابع