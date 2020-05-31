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الإمارات.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى أكثر من 34 ألفا بعد تسجيل 661 إصابة جديدة وحالتي وفاة

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الإمارات.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى أكثر من 34 ألفا بعد تسجيل 661 إصابة جديدة وحالتي وفاة
Reuters
الإمارات- صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالتي وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، و جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 34557 حالة".

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كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيتين مختلفتين، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة.

ولفتت الوزارة إلى شفاء 386 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17932.

المصدر: وكالات

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