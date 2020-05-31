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مطار مرسى علم يستقبل 167 راكبا مصريا قادمين من جدة

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مطار مرسى علم يستقبل 167 راكبا مصريا قادمين من جدة
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مطار مرسى علم
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استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة قادمة من جدة وعلى متنها 167 راكبا مصريا من العالقين بالسعودية، ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية.

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وكان في استقبال العائدين من جدة مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

ويخضع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد عاطف عثمان، مدير عام إحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، تجهيز أتوبيسات سياحية معقمة لنقل الركاب إلى أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي، للإقامة لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل.

المصدر: RT

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