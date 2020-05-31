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زوجة اللاعب فابريغاس اللبنانية دانييلا سمعان تصف سياسيي لبنان باللصوص

أخبار العالم العربي

زوجة اللاعب فابريغاس اللبنانية دانييلا سمعان تصف سياسيي لبنان باللصوص
instagram.com/daniellasemaan
اللاعب الإسباني ساسك فابريغاس وزوجته اللبنانية دانييلا سمعان
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وصفت اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الإسباني ساسك فابريغاس، مجلس النواب اللبناني بـ"مغارة اللصوص"، معتبرة أن السياسيين اللبنانيين "ليسوا إلا فوضى".

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ونشرت دانييلا عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" صورة للبرلمان اللبناني حيث ظهر النواب مجتمعين، كُتب عليها: "حكمتم 30 عاما، انفقتم 320 مليار دولار تكفي لبناء 15 دولة، ما بنيتم مصنعا واحدا، ولا يوجد أغبى منكم إلا المدافعون عنكم والمطبلون لكم. ما أنتم إلا فوضى".

وعلقت دانييلا على الصورة بالقول: "مغارة اللصوص في بلادي".

المصدر: تويتر

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