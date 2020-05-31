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مسؤول: لا داعي للتكالب.. أدوية كورونا متوفرة في صيدليات الشركة المصرية

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مسؤول: لا داعي للتكالب.. أدوية كورونا متوفرة في صيدليات الشركة المصرية
صورة أرشيفية
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طمأن رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية في مصر، علي عوف، المواطنين بشأن وفرة الأدية، التي يستخدموها لتلافي الإصابة بفيروس كورونا، في الأسواق، داعيا إلى "عدم التكالب" على شرائها.

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وتابع عوف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "دي إم سي": "المواطنون يقبلون على تخزين الدواء منذ بداية أزمة كورونا، رغم وفرته في الأسواق".

ونوه إلى أن تكالب المصريين على تخزين الدواء، أحدث أزمة ونقص في فيتامين "سي" و"دي" وأقراص "الزنك"، لافتا إلى أن الجوافة والبرتقال بدائل طبيعية لهذه الأدوية.

وحذر رئيس شعبة الدواء من تناول أقراص السيولة بدون استشارة طبية، لأنها تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأشار إلى ان أدوية كورونا متوفرة في صيدليات الشركة المصرية بكل محافظة، وصيدلية الإسعاف بالقاهرة وسيدي جابر بالاسكندرية، وصيدلية الشكاوي بجوار معهد ناصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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