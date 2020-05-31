استياء كبير من فنانة كويتية تهجمت على الوافدين في بلادها (فيديو)‎

تعرضت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، لانتقادات لاذعة بعد تهجمها على الوافدين في بلادها، واستياءها من وجودهم في ظل الظروف الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

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وقالت الشعيبي في مقطع فيديو لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت تتمنى أن ترى مشهد توديع الأطباء في الصين يعاد في بلادها أيضا، مضيفة "أن المصيبة ليست في الكويتيين، بل في الوافدين والأجانب والمخالفين والمسؤولين عنهم".

وأضافت الشعيبي أنها ليست ضد الأجانب والوافدين، مشيرة إلى أن "دولهم أولى بهم في ظل هذه الظروف، لتسببهم بشغل الأسِرة في المستشفيات وحرمان الكويتيين والخليجيين منها".

وتابعت: "كأن ديرتنا مو لنا، ودولهم اقلعوهم"، مستنكرة هجوم البعض على دولة الكويت وعدم شكر حكومتها للدور الذي تقوم به لصالح هؤلاء.

وقد تسببت تصريحات الفنانة الشعيبي هذه بموجة غضب وانتقادات مشابهة لتلك التي تعرضت لها الفنانة الكويتية الأخرى، حياة الفهد، في وقت سابق، وكذلك نجمة "تيك توك" الكويتية، ريم الشمري، منذ يومين، وللأسباب نفسها.

المصدر: RT