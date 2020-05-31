مقتل وجرح 3 عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لـ"داعش" بشمالي العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، مقتل عنصر واحد وجرح اثنين آخرين من عناصرها بهجوم لتنظيم "داعش" بشمالي العراق.

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وذكر بيان للهيئة، أن قواتها "تمكنت من صد تعرض إجرامي على إحدى نقاط اللواء 41 في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "التعرض نفذته مجموعة غادرة من عناصر داعش، وقد أسفر عن استشهاد مقاتل وجرح 2 آخرين".

وأشار البيان إلى البدء في عملية ملاحقة "للدواعش" الفارين.

المصدر: RT