عودة الرحلات الداخلية في السعودية.. ولا سفر لمن تجاوزت حرارته 38!

انطلقت صباح اليوم الأحد أول رحلة جوية داخلية من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد باتجاه العاصمة الرياض عبر الخطوط السعودية، بعد توقف لفترة كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وقام وزير النقل، رئيس مجلس الهيئة العامة الطيران المدني السعودي، صالح الجاسر، بجولة في المطار للوقوف على كافة الاستعدادات لانطلاق الرحلات الداخلية، وما تم اتخاذه من ترتيبات وفرت الشروط الصحية والاحترازية.

من جهتها، أكدت الهيئة العامة للطيران أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من 38 من دخول مطارات المملكة، حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة.

وكشفت الهيئة عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر، والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، إضافة إلى تجنب المنع من السفر عند إخلاله بهذه الالتزامات المحددة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة المتبعة داخل المطارات.

وأوضحت الهيئة أن على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار، وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والالتزام بلبس الكمامة.

المصدر: واس