جوامع ومساجد السعودية تعيد فتح أبوابها أمام المصلين (صور)

أعادت جوامع ومساجد السعودية، اليوم الأحد، فتح أبوابها أمام المصلين في جميع أنحاء المملكة، بعد إغلاقها لفترة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" لحظات دخول المصلين لمساجد جدة، ومراعاتهم التباعد الجسدي بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

كما تم إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي المساجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

كما جرى تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، التي شملت ساحاتها ومداخلها، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ والأبواب منذ دخول المصلين وحتى نهاية الصلاة، حفاظا على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

واس

واس

واس

المصدر: واس