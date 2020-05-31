وزير الإعلام المصري: 88% من المصابين بفيروس كورونا لا يحتاجون لمستشفيات

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن 88% من المصابين بفيروس كورونا في البلاد لا يحتاجون لإدخالهم المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

وأشار هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إلى ضرورة أن تكون هناك توعية بكيفية ارتداء الكمامة، موضحا أن العالم بعد أزمة كورونا سيختلف عما قبلها وأنه "سيحتاج البشر إلى إعادة نظر في كثير من الأمور".

واستكمل هيكل قائلا إن "المصرين باتوا يدركون أن هناك دولا تكره مصر وتستمر في بث سمومها وتمويل الإرهاب وتحاول هز الأمن في الدولة المصرية"، مؤكدا أهمية "ألا يشغلنا أحد عن معركتي بناء الاقتصاد ومواجهة كورونا".

ناصر حاتم

المصدر: RT